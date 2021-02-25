ضحايا كورونا في 4 دول.. 1428 وفاة بالبرازيل و1006 بالمكسيك و5 حالات بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، عن تسجيلها 66588 إصابة و1428 وفاة جديدة بفيروس كورنا المستجد في البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطِبقًا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن عشرة ملايين و324463 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 249957.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 1006 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 182815.

وأشارت البيانات التي أعلنتها الوزارة أمس إلى تسجيل 8642 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى مليونين و60908.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 396 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 88 ألفًا و516 إصابة. كما تم تسجيل خمس وفيات إضافية ليصل الإجمالي إلى 1581 وفاة.