"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على تبوك

تشمل "الوجه وأملج وضباء" حتى الـ9 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وسحباً رعدية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك.



وتشمل الحالة مدينة تبوك ومحافظات الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.