خندق نازي شهير يتحول إلى فندق فخم بـ "هامبورغ الألمانية"

أُقيم بشكل هرمي من 5 طوابق بإطلالة واسعة على الساحل

كشفت مجموعة فندقية في ألمانيا، أخيرًا، تصميمًا لإقامة فندق فخم، في موقع خندق عسكري شُيّدَ تحت حكم النظام النازي، خلال الحرب العالمية الثانية، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، ذكر موقع "إي بي سي"، أن مجموعة "NH" ستشيّد فندقًا يضم 136 غرفة، في مدينة هامبورغ، شمالي البلد الأوروبي، فيما يعتزم القائمون على المشروع، إنشاء مقهى ومطعم في الفندق، فضلاً عن حديقة ساحرة في سطح المبنى.

وأوضح مطورو المشروع، في بيان، أن الفندق الذي سيُقام بشكل هرمي في موقع خندق "سان بولي" الشهير، سيتألف من خمسة طوابق، وبوسع من سينزلون مستقبلاً في هذا الفندق أن يحظوا بإطلالة واسعة على المدينة الساحلية، كما سيستمتعون أيضًا بالمساحات الخضراء حول المكان.

وتم بناء هذا القبو سنة 1942، في غضون 300 يوم فقط، على أيدي ألف عامل قسري، ويصل سمك الجدار في المنشأة إلى 3.5 أمتار، في حين صمم القبو في تلك الفترة حتى يكون قادرًا على استقبال 18 ألف شخص في حال التعرض لغارات جوية.

وتقول الحكومة المحلية في هامبورغ إن السلطات رفضت أن تدمر القبو بعد نهاية الحرب، لأن عملية الهدم تتطلب كمية هائلة من المتفجرات، وهو ما كان من شأنه أن يضر بالمباني المجاورة في المنطقة.

