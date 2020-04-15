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لمواطن ثلاثيني كان قادمًا من عمله بمكة المكرمة

"القريع" ببني مالك تسجل أول إصابة بفيروس "كورونا"

سجّل مركز القريع ببني مالك التابع لمحافظة ميسان جنوبي الطائف، أول حالة إصابة جديدة بفيروس ‫كورونا‬ الجديد (كوفيد19)، وهي لمواطن ثلاثيني كان قادمًا من عمله بمكة المكرمة.



وعلمت "سبق" أن الحالة المسجلة اليوم في مركز القريع لمواطن ثلاثيني قدم من عمله بمكة المكرمة لمنزله بمركز القريع التابع لمحافظة ميسان، بعد أن شعر بأعراض وراجع مستشفى القريع وعُملت له الفحوصات، طلب منه العزل، ولم يخرج من منزله نهائيًّا.



وكان المستشفى يتواصل معه باستمرار للتأكد من عزله؛ حيث التزم بالعزل المنزلي. ليتضح بعدها أن الفحوصات التي أٌجريت له إيجابية وتبيّنت إصابته بفيروس "كورونا" ليتمّ التنسيق مع مجمع الملك فيصل الطبي، وتمت إحالته للعزل بالمجمع وحالته الطبية مستقرة.