إدارة التواصل بوزارة الخارجية تحتفي باليوم العالمي للطفل

برعاية إعلامية من "صحافيو الوطن"

احتفلت إدارة التواصل بوزارة الخارجية، باليوم العالمي للطفل للعام ٢٠١٩؛ وذلك بإسكان وزارة الخارجية شمال مدينة الرياض، بحضور لافت من الإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي وعدد من الأسر وأطفالهم.

وتنوّعت زوايا الحفل ما بين توعوية وترفيهية كركن الرسم والتشكيل، وركن التصوير، وركن وزارة الصحة؛ حيث اشتمل على فحص النظر، والأسنان، وفحص السكري والضغط، وتثقيف للتغذية الصحية، كما تَواجدت ٦ سيارات إسعاف بموقع الفعالية، واستمتع الأطفال بركن الألعاب الذكية، والمسرح، واستعراض للدراجات بأكثر من ٢٥ دراجة، بمسيرة شارك فيها الأطفال.

وتحدّثت منسقة البرنامج وفاء العصيمي؛ مبينة أن الفعالية تهدف إلى نشر الوعي بحقوق الطفل، وكذلك توفير الرعاية اللازمة والترفيه المناسب له؛ وخاصة أن رؤية ٢٠٣٠ اهتمت بالطفل وتحسين جودة رعايته.

وأعرب مشرف وحدة العروض الترويجية بالوزارة محمد السبيعي، عن شكره لـ"صحافيو الوطن"، الراعي الإعلامي، على دعمهم لهذه الفعالية؛ خاصة أن الإعلام شريك مهم لنجاح المبادرات المجتمعية؛ مثمنًا دورهم في نجاح هذه الفعالية.