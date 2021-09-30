مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11495.76 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال لـ180 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا بـ112.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11495.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 132 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سلوشنز، والمتحدة للتأمين، وبحر العرب، وباتك، والسعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات عسير، والأهلي ريت1، والأبحاث والإعلام، والصناعات الكيميائية الأساسية، والعبداللطيف الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 29.93% و 4.05%.

وكانت أسهم شركات كيان السعودية، والتصنيع، ودار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والتصنيع، وسابك، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 257.36 نقطة ليقفل عند مستوى 23652.32 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 51 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 1970 صفقة.