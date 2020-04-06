"الإنستجرام" يشكّل ضغطاً على 54.3% من الفتيات بشأن صور أجسادهن

في مناقشة عن بُعد لرسالة ماجستير للباحثة "الجرماوي" بجامعة الملك سعود

أُجيزت أمس الأحد 5 أبريل 2020 رسالة الباحثة ديما عبدالعزيز الجرماوي لمرحلة الماجستير، والتي يدور موضوعها حول "تأثير صورة الجسد عبر موقع إنستجرام على تقييم الفتيات السعوديات لذواتهن"، وهو من الموضوعات النوعية في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود، وتمتاز الدراسة بجمعها بين البعد الإعلامي والثقافي والاجتماعي.

كما استندت الدراسة على نظرية المقارنة الاجتماعية لارتباطها بموضوع الرسالة، وتم تطبيق أداة الدراسة على عينة تتكون من (343) طالبة من طالبات السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود وتدخل هذه العينة ضمن مرحلة المراهقة المتأخرة، واعتمدت الباحثة في دراستها على المنهج المسحي بتوزيعها لأداة الاستبانة والتي تضمنت ثلاثة مقاييس من تصميم الباحثة ليتم من خلالها قياس التأثير المعرفي، والوجداني، والسلوكي للوصول إلى الهدف الأساسي من الدراسة.

ومن أهم النتائج التي أظهرتها الدراسة حصول المقارنة الاجتماعية الهابطة على أعلى نسبة موافقة في التأثيرات الوجدانية لدى عينة الدراسة، كما اتفقت نسبة كبيرة من العينة وتقدّر بـ (54.3%) بأن موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام) يشكّل عليهم ضغطاً بشأن صور أجسادهن، كما أوضحت الدراسة وجود علاقة طردية بين تقييم الفتيات عينة الدراسة السلبي لذواتهن ومتابعتهن لحسابات الفنانات، والمشهورات، وعارضات الأزياء، والنساء الرياضيات.

وأوصت الباحثة بأهمية توجيه الباحثين والباحثات إلى إجراء أبحاث مستقبلية حول التأثيرات النفسية لمواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً تلك المواقع التي تمثّل حساباتها عامل جذب للشباب والشابات، كما حرّصت الباحثة على أهمية إجراء البحوث البينية في مجال الإعلام والمجالات الأخرى، كعلم الاجتماع وعلم النفس والسياسة والاقتصاد، مع الاستفادة القصوى من المداخل النظرية في العلوم الأخرى وتوظيفها في الدراسات الإعلامية الخاصة بالإعلام الجديد سواء على المستوى التحليلي أو التفسيري.



وأتى ذلك تحت إشراف الدكتورة شيرين الدسوقي، وناقشت الرسالة كلاً من البروفيسورة ثريا البدوي، والدكتورة هالة برناط، وكانت المناقشة عن بعد عبر تطبيق Zoom.



