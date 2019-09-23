"العنزي": اليوم الوطني مناسبة لتذكر النهضة والفخر للانتماء لهذه الأرض المقدسة

أكد على الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة ومساندة دورها الإيجابي في محاربة الإرهاب

رفع محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان محافظة يدمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، والأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي الوفي؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ 89.

وقال "العنزي": إطلالة ذكرى اليوم الوطني تتجدد في نفوسنا جميعاً مشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذه الأرض المقدسة، وقيادتها الرشيدة، متذكرين بكل تقدير وإجلال جهود وتضحيات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- ورعاية واهتمام أبنائه البررة من بعده ببناء الإنسان وتنمية المكان.

وأضاف :"وبهذه المناسبة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولصاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ولصاحب السمو أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ولصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز حفظهم الله، وللأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وتابع: "إن هذه المناسبة الغالية فرصة للتأكيد على اللحمة الوطنية، والوقوف صفاً واحداً خلف دولتنا ومساندة دورها الإيجابي والرائد، في محاربة الإرهاب ونصرة المظلومين في ربوع العالم، ومساندة رجال أمننا البواسل وأبطال قواتنا المسلحة في التصدي لكل الحاقدين وحماية حدودنا البرية والبحرية بكل شجاعة وثبات.

وأكد "العنزي" أن كل عام يمر علينا في هذا الوطن الغالي نعيش فيه روح العطاء والازدهار، ويلمس فيه المتأمّل من قريبٍ أو بعيد الطفرة التنموية في شتى المجالات، وما يتحقق من إنجازات لرؤية الوطن الطموحة 2030 حتى أصبح لكل عام يمر ما يميّزه عما سبقه من الأعوام".