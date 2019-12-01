اليمن.. نزع 9185 لغمًا وذخيرة غير منفجرة خلال نوفمبر

القصبي: الفِرَق نزعت خلال الأسبوع الأخير 4388 لغمًا

أعلن مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي، أن الفِرَق الميدانية التابعة للمشروع نزعت -خلال شهر نوفمبر- 9185 لغمًا وذخيرة غير منفجرة.

وقال القصيبي: فِرَقنا نزعت خلال نوفمبر 9185 لغمًا وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، وفِرَق المشروع نزعت خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر 4388 لغمًا.