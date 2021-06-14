خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس قرغيزستان

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها

‬تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس الجمهورية القرغيزية، صادير جباروف.

وشهد الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها بما يعزز التعاون المشترك.