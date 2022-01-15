الولايات المتحدة.. 875,915 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1,962 حالة وفاة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 875,915 إصابة ‏جديدة و1,962 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 64,285,467، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 844,841.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية لقاح كورونا كورونا

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15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443 09:18 PM

الولايات المتحدة.. 875,915 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1,962 حالة وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 875,915 إصابة ‏جديدة و1,962 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 64,285,467، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 844,841.‏

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أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية لقاح كورونا كورونا

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