الولايات المتحدة.. 875,915 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1,962 حالة وفاة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 875,915 إصابة ‏جديدة و1,962 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 64,285,467، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 844,841.‏