ندوة عن "سرطان الثدي" في سجن النساء بأبها

تضمنت تعريفاً بالمرض وطرق الكشف الذاتي عنه

أقام سجن النساء بأبها، وضمن الشراكة المجتمعية مع جمعية "الكوثر" الصحية، ندوة توعوية عن سرطان الثدي تحت شعار (فحصك الآن يعني الأمان)، قدمتها الدكتورة جميلة القحطاني من المركز الصحي بـ"النميص" في أبها.

وتضمنت الدورة التعريف بسرطان الثدي وأسبابه، وأهمية الكشف المبكر عنه، وطرق الكشف الذاتي، ثم أُجري للنزيلات فحوصات عن الوظائف الحيوية، وفحوصات أولية للضغط والسكر في عيادة سجن النساء بأبها، من أعضاء الفريق الطبي النسوي وكذلك لبعض منسوبات السجن، فيما أوصت الندوة بإجراء كشف سريري للنزيلات في مستشفى عسير المركزي.

وخلال الندوة تم توزيع المنشورات التوعوية على الحضور، وبعض الهدايا بهذه المناسبة.



الجدير بالذكر أن المديرية العامة للسجون تحرص على إقامة مثل هذه البرامج التوعوية للنزلاء والنزيلات، والمحافظة على الصحة العامة لهم، والمشاركة في الأيام العالمية للتوعية بالأمراض وطرق تجنبها.