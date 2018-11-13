أمريكا: مليشيا "الحوثي" تطلق صواريخ إيرانية على السعودية

"واشنطن بوست": إدارة ترامب تبحث تصنيفها جماعة إرهابية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت اليوم الثلاثاء إن بلادها تسعى لتكريس أكبر ضغط على إيران لوقف دعمها الإرهاب.

وحسب "العربية نت"، أكدت "نويرت" أن مليشيات الحوثي تطلق صواريخ إيرانية على المملكة العربية السعودية.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر أمريكية مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبحث تصنيف المليشيات الحوثية جماعة إرهابية. ويأتي ذلك في إطار المساعي الأمريكية لاتخاذ موقف صارم تجاه الجماعات المرتبطة بإيران في أنحاء الشرق الأوسط.

وتفرض هذه الخطوة عزلة أكبر على المليشيات الانقلابية إلا أن هناك مخاوف من أن يدفع القرار الأمريكي في حال تم اتخاذه من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، وفق تصريحات مسؤولين أمريكيين.