تقرير طبي يبعد الشهراني عن المنتخب السعودي

استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم خوان أنطونيو بيتزي المدافع ياسر الشهراني من معسكر المنتخب المقام حاليًا في المنطقة الشرقية؛ وذلك بناء على تقرير طبي.

وكانت الفحوصات التي أُجريت لمدافع المنتخب السعودي الأول ياسر الشهراني قد كشفت عن تعرُّضه لإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، وهي التي تعرَّض لها يوم أمس في المواجهة الودية التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره اليمني.

المنتخب السعودي: فحوص طبية لياسر الشهراني لتحديد نوع الإصابة المنتخب السعودي: إصابة "الشهراني" في عضلة الفخذ الأمامية

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17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440 09:50 PM

تقرير طبي يبعد الشهراني عن المنتخب السعودي

صحيفة سبق الإلكترونية

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استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم خوان أنطونيو بيتزي المدافع ياسر الشهراني من معسكر المنتخب المقام حاليًا في المنطقة الشرقية؛ وذلك بناء على تقرير طبي.

وكانت الفحوصات التي أُجريت لمدافع المنتخب السعودي الأول ياسر الشهراني قد كشفت عن تعرُّضه لإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، وهي التي تعرَّض لها يوم أمس في المواجهة الودية التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره اليمني.

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