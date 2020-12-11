الولايات المتحدة تسجل 203,229 إصابة مؤكدة و2,760 حالة وفاة بكورونا

خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 203,229 إصابة مؤكدة و2,760 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 15,474,800 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 291,522 حالة وفاة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442 10:03 PM

خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

الولايات المتحدة تسجل 203,229 إصابة مؤكدة و2,760 حالة وفاة بكورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 203,229 إصابة مؤكدة و2,760 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 15,474,800 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 291,522 حالة وفاة.

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