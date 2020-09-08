بقرار وزير الصحة.. إيقاف طبيب جلدية عن مزاولة المهنة بعد تجاوزه لاختصاصه

أوقف وزير الصحة توفيق الربيعة طبيب جلدية عن مزاولة المهنة؛ لتجاوزه اختصاصه وممارسة الجراحة التجميلية دون ترخيص.

وأهابت ""‏الصحة بالممارسين الصحيين الالتزام بنص الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مزاولة المهن، وعدم تجاوز الاختصاص الطبي، حيث تصل العقوبات إلى غرامة مالية وسحب الترخيص والسجن.

وزير الصحة توفيق الربيعة

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08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442 06:32 PM

بقرار وزير الصحة.. إيقاف طبيب جلدية عن مزاولة المهنة بعد تجاوزه لاختصاصه

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أوقف وزير الصحة توفيق الربيعة طبيب جلدية عن مزاولة المهنة؛ لتجاوزه اختصاصه وممارسة الجراحة التجميلية دون ترخيص.

وأهابت ""‏الصحة بالممارسين الصحيين الالتزام بنص الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مزاولة المهن، وعدم تجاوز الاختصاص الطبي، حيث تصل العقوبات إلى غرامة مالية وسحب الترخيص والسجن.

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