حصيلة "كورونا" في أمريكا ترتفع إلى 25 متوفَّى و696 مصابًا

الفيروس انتشر في 36 ولاية

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم (الثلاثاء) أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 696 حالة بعد رصد 224 حالة إصابة جديدة منذ الإحصاء السابق.

وأضافت بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع إلى 25، وفقًا لـ"رويترز".

وبيَّنت المراكز أن حالات الإصابة المؤكدة تنتشر في 36 ولاية، وفي العاصمة واشنطن، بعدما كانت تقتصر على 35 ولاية.

ويشمل الإحصاء 49 مريضًا أُعيدوا من اليابان ومدينة ووهان الصينية (بؤرة انتشار المرض).