الصين تعلن شفاء 90 % من مصابي "كورونا"

قالت: بقي 5120 فقط في المستشفيات لتلقي العلاج

أكّدت آخر إحصائيات الهيئة الحكومية لشؤون الصحة في الصين شفاء 90 % من المصابين بفيروس كورونا، وبقاء وجود 5120 مصاباً فقط في المستشفيات لتلقي العلاج.

وقالت الهيئة الحكومية إنها تسجل انخفاضاً في عدد المصابين كل يوم، مشيرة إلى أن من بين 81093 شخصا تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، شفي 72702 شخص وغادروا المستشفيات.

ووفق "روسيا اليوم" أوضحت الهيئة أنه دون احتساب أعداد المصابين في مقاطعة هوبي، أصيب 13293 شخصاً بفيروس "كورونا" في بقية المناطق الأخرى، تُوفي منهم 117 شخصاً، أي أن نسبة الوفيات خارج ووهان مثلت 0.88 %.

وفي مقاطعة هوبي؛ بؤرة تفشي فيروس كورونا، أصيب 67800 شخص، تُوفي منهم 3153 شخصاً، ومثلت نسبة الوفيات في هذه المقاطعة 4.65 %.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الصينية لم تسجل في الأيام الأخيرة أيّ إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة ووهان؛ مركز مقاطعة هوبي.