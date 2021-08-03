أمانة حائل تغلق 58 منشأة لتدني النظافة وعدم التقيد بالإجراءات الوقائية

نفذت أمس787 جولة تفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

نفّذت أمانة منطقة حائل عبر فرقها الرقابية أمس787 جولة تفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق 58 منشأة لتدني مستوى النظافة العامة وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأكدّت الأمانة على جميع المنشآت بتحديد مواقع وقوف الزبائن وتنظيم المرتادين بطريقة تمنع التزاحم.

ودعت الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أية مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.