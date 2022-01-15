استجابة لطلب أميركي.. روسيا تفكك إحدى أخطر مجموعات القرصنة عالمياً

الأمن قبض على 14 عنصرًا في 5 مناطق

أعلنت المخابرات الروسية، اليوم (السبت)، أنها فككت مجموعة "آر إيفيل" للقرصنة التي تعتبر إحدى أخطر مجموعات القرصنة عالمياً؛ بناءً على طلب الولايات المتحدة.

وذكرت المخابرات أن أجهزة الأمن الروسية وضعت حداً لوجود هذه المجموعة الإجرامية المنظمة.

وأوضحت أن العملية استهدفت 14 شخصاً و25 عنواناً في خمس مناطق روسية أبرزها العاصمة موسكو وسانت بطرسبورغ، وسمحت بضبط ما يعادل 426 مليون روبل (نحو 4.8 ملايين يورو) و20 سيارة فارهة، وفقاً لـ"يورو نيوز".

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي جو بايدن، قد أعربا خلال قمة عقدت في يونيو عن رغبتهما في تعزيز تعاونهما في مكافحة الجرائم الإلكترونية، على خلفية أزمات واتهامات متكررة لموسكو في هذا الإطار.