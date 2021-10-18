الإمارات.. السيطرة على حريق في منطقة جبل علي الصناعية

حكومة دبي: الحادث تحت السيطرة ولا توجد أي إصابات

أعلنت حكومة دبي في الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، السيطرة على حريق اندلع في منطقة جبل علي الصناعية.

وقالت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر: "فِرَق الدفاع المدني في دبي تتعامل حاليًا مع حادث حريق في مخلفات زيوت في منطقة جبل علي الصناعية".

وأضافت: "الحادث تحت السيطرة ولا توجد أي إصابات".

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18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443 01:05 PM

حكومة دبي: الحادث تحت السيطرة ولا توجد أي إصابات

الإمارات.. السيطرة على حريق في منطقة جبل علي الصناعية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت حكومة دبي في الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، السيطرة على حريق اندلع في منطقة جبل علي الصناعية.

وقالت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر: "فِرَق الدفاع المدني في دبي تتعامل حاليًا مع حادث حريق في مخلفات زيوت في منطقة جبل علي الصناعية".

وأضافت: "الحادث تحت السيطرة ولا توجد أي إصابات".

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