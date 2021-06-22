المغرب يفكك خلية تابعة لـ"داعش" خططت لضرب أهداف داخل البلاد

زعيمها أقام علاقة بفرع التنظيم في منطقة الساحل

‬أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، اليوم (الثلاثاء)، عن تفكيك خلية إرهابية موالية لـتنظيم "داعش" الإرهابي، تتكون من أربعة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 سنة.

أفاد المكتب، في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية، بأن "عمليات البحث الميداني ساهمت في تجميع معطيات حول المشروع الإرهابي لزعيم هذه الخلية، الذي كان يعتزم تنفيذ أجندات التنظيمات الإرهابية الدولية عبر ضرب أهداف ومشاريع داخل المغرب".

وأضاف أن الخلية كانت تنشط في منطقة سيدي الزوين بضواحي مراكش.

وبيّن أن زعيم الخلية كان يخطط للالتحاق بفرع تنظيم "داعش" في منطقة الساحل، بعدما أقام علاقات مع قيادي في صفوف التنظيم، يحمل جنسية دولة أجنبية ويقيم خارج المغرب، الذي أوعز له بضرورة الالتحاق بمعسكرات القتال التابعة لـ"داعش"، من أجل التدرب على صناعة المتفجرات واختيار الأهداف الإرهابية.

وأشار إلى أن زعيم الخلية استعان بمهاراته المهنية المكتسبة في مجال التلحيم لصناعة وإعداد أسلحة بيضاء، وتحضير عبوات متفجرة تقليدية الصنع، قبل أن يعمد لاقتناء مواد كيماوية تدخل في صناعة هذه العبوات من محل تجاري بمدينة مراكش.