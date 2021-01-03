المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى 9 مساءً

قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات عدة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطارٍ رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمندق وبلجرشي وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.