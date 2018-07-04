أمير نجران: المبتعثان آل راكة خير سفيرين للوطن وفخر لكل سعودي

واسى ذويهما عقب استشهادهما غرقاً في أمريكا

أعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، عن فخر واعتزاز كل السعوديين بالعمل الإنساني النبيل الذي قام به الشابان دهام بن مانع بن جاسر آل راكة، وذيب بن دهام بن جاسر آل راكة، المبتعثان في الولايات المتحدة الأمريكية، واللذان توفيا غرقاً أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين غرقا في أحد أنهر ولاية ماساتشوستس.

وقال في اتصال هاتفي بوالدي المبتعثين مساء اليوم "إن الشابين استشهدا في عمل بطولي مشرف، يجسد ما يتحلى به المواطن السعودي من نبل وشجاعة وإقدام لعمل الخير، والتضحية بالنفس من أجل الإنسانية، وهما خير سفيرين للوطن، ومحل فخر واعتزاز كل سعودي وعربي ومسلم"، سائلاً الله أن يتقبلهما من الشهداء، ويجعلهما في عليين مع النبيين والصديقين".

وأكد والدا الشابين اعتزازهما باستشهاد ابنيهما في هذا الموقف البطولي والإنساني، مبدين إيمانهم التام بقضاء الله وقدره، ومعبرين عن شكرهما لأمير المنطقة على مواساته، داعين الله أن يجعل سعيه في موازين حسناته، ويحفظه من كل سوء ومكروه.