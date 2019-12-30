منشق عن حزب "أردوغان" يدعوه إلى الاستقالة: ثروتك أمن قومي و"قناتك" لها سببان!

"شنر": الأمريكان قالوا له "شق القناة وانسحب من (مونترو) ولن نحقّق في مصادر ثروتك"

اعتبر عبد اللطيف شنر؛ البرلماني المنشق عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، أن سبب إصرار الرئيس أردوغان على تنفيذ مشروع قناة إسطنبول، هو تحقيق مزيد من الأرباح والرضوخ إلى الرغبة الأمريكية.

وتساءل "شنر"؛ المنتمي حاليا لحزب "الشعب الجمهوري"، عن سبب ضغط أردوغان لتنفيذ مشروع قناة إسطنبول بعدما نسيها الرأي العام في تركيا، عقب لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بعد الرسالة التحذيرية المهينة التي تلقاها منه.

وفي تصريحات لصحيفة "جمهورييت" بشأن مشروع قناة إسطنبول، ذكر "شنر"؛ أن قناة إسطنبول مشروعٌ سيكلف عشرات المليارات، وأنه لا يوجد أيّ ضرورة لتنفيذ مثل هذا المشروع، وأنها ليست مشروعاً تمّ التخطيط له بالأخذ في عين الاعتبار مصلحة البلاد، موضحا أنه يجب على كل الأتراك وليس فقط سكان إسطنبول التصدّي لهذا المشروع.

ووفقا لصحيفة "زمان" التركية اعتبر البرلماني التركي ونائب رئيس الوزراء الأسبق، أن ثروة أردوغان أصبحت مشكلة أمن قومي، مشدداً على ضرورة استقالة أردوغان بعدما بلغت الأمور هذه المرحلة.

وأرجع "شنر"؛ إصرار أردوغان على تنفيذ مشروع قناة إسطنبول إلى سببين، قائلاً: "السبب الأول ودون شك هو الرغبة في تحقيق ريع -أرباح-.. هذه الرغبة في تحقيق الريع هي المحرّك الأساسي لموقف السلطة الحاكمة في كل القضايا".

أما عن السبب الأهم من وجهة نظر البرلماني التركي، فقال: "البُعد الآخر للأمر هو اتفاقية مونترو، وبالنظر إلى اتفاقية مونترو، لا يمكن للسفن الحربية الخاصة لدول ليست على ساحل البحر الأسود دخول البحر الأسود إن تجاوزت حمولتها وزناً معيناً من الأطنان، لكن إن كانت سفن الحرب أقل من هذه الحمولة المحدّدة فإنه يجب عليها مغادرة البحر الأسود في فترة أقصاها 21 يوماً من دخولها مياه البحر الأسود.

وتابع: "هذا الأمر أزعج الولايات المتحدة منذ البداية وبحثت كيفية خرق اتفاقية مونترو، فالبحر الأسود هو المكان الذي لم تتمكّن من تأسيس قاعدة عسكرية دائمة لها به ولا تشكيل أسطول بحري واحد به، لكن في حال تنفيذ مشروع قناة إسطنبول فإن السلطات التركية بهذه ستضع اتفاقية مونترو محط جدل".

ويزعم "شنر"؛ الذي انشق عن حزب "العدالة والتنمية"، إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، أن هناك اتفاقاً بين أردوغان والإدارة الأمريكية بشأن قناة إسطنبول، وقال سابقاً: "أخشى أن يكونوا قد قالوا لأردوغان شق القناة الجديدة وانسحب من اتفاقية المضائق (مونترو)، ولن نقوم بالتحقيق في مصادر ثروتك".

وتساءل الأسبوع الماضي، عبر "تويتر"، قائلاً: "ما سر الإصرار على تنفيذ قناة إسطنبول الجديدة؟ بالتأكيد هناك شراهة لتحقيق مزيدٍ من الربح العقاري، ولكن هذا لا يكفي. السر هو اتفاقية مونترو الخاصة بالمضائق" التي تعطي تركيا الحق في إغلاق الممرات البحرية إذا كانت في حالة حرب أو تشعر بخطر يقترب.

وكانت الولايات المتحدة قد رفضت عام 1936 حضور مناقشات مونترو في سويسرا؛ لبحث طلب تركيا تطبيق النظام الجديد للمضائق المعتمد حالياً، لاعتراضها عليه.

ويحذّر سياسيون من أن مشروع قناة إسطنبول الذي يصل البحر الأسود ببحر مرمرة قد يشكل تجاوزاً لمعاهدة مونترو ويخرج تركيا منها.