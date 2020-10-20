700 مراقب جوي سعودي يديرون حركة الطيران فوق السعودية

فيما شهد 2019م حدثًا بارزًا بتعيين أول دفعة من المراقبات السعوديات

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني في اليوم العالمي للمراقب الجوي، الذي يوافق 20 أكتوبر من كل عام، بالاحتفاء بـ(700) مراقب ومراقبة جوية سعودية مسلحين بالتعليم والكفاءة، ومؤهلين على إدارة الحركة الجوية في أصعب المتغيرات الجوية في مختلف مراكز ووحدات المراقبة بالسعودية.

وكانت مسيرة المراقبة الجوية قد بدأت في السعودية منذ عام 1940م الذي شهد تركيب أبراج المراقبة الجوية في كل من الرياض والظهران وجدة. وفي عام 1960م تم إنشاء معهد داخلي لتدريبهم بهدف تنمية قدرات الشباب السعودي في مهنة المراقبة الجوية حتى وصلت في عام 2018م نسبة توطين مهنة المراقبة الجوية في السعودية إلى 100 % رغم النمو المطرد الذي تشهده الحركة الجوية في مطارات وأجواء السعودية عامًا بعد عام. بينما شهد عام 2019م حدثًا بارزًا بتعيين أول دفعة من المراقبات الجويات السعوديات إيمانًا من الهيئة بدور المرأة السعودية ومشاركتها في منظومة الطيران المدني للدفع بعجلة النمو إلى آفاق المستقبل الذي رسمته رؤية السعودية 2030.

وتتكون المراقبة الجوية من ثلاث مهام رئيسية (مراقبة الاقتراب، وبرج المراقبة الجوية، ومراقبة منطقة). وتتولى مراقبة الاقتراب مسؤولية إدارة الحركة الجوية في نطاق (60) ميلاً، وارتفاع 15 ألف قدم تقريبًا حول المطار للرحلات المغادرة والقادمة، بينما تكون مسؤولية برج المراقبة الجوية إدارة الحركة الجوية بالمنطقة المحيطة بالمطار، وعمليات الإقلاع والهبوط، والحركة الأرضية. كما تقع مسؤولية إدارة الحركة الجوية على الارتفاعات الأعلى، والتعامل مع السرعات العالية، ومراقبة المنطقة.

وتأتي مشاركة الهيئة بهذه المناسبة إيمانًا منها بأهمية وحيوية دور المراقب الجوي في تأمين سلامة وانسيابية الحركة الجوية بأجواء ومطارات المملكة العربية السعودية، واستشعارًا منها بأهمية هذا الحدث العالمي، ومشاركة دول العالم في الاحتفاء بهذه المهنة، والتعريف بها وبدور المراقب الجوي في حفظ وسلامة الأجواء. كما تُدار الحركة الجوية في السعودية من خلال منظومة ملاحية متكاملة، تعد من أحدث الأجهزة المتطورة على المستوى الدولي.

وتضم منظومة الملاحة الجوية مركزَي مراقبة إقليميَّين في كل من جدة والرياض، و(15) وحدة مراقبة جوية ومركز مراقبة وتحكم بالأنظمة الملاحية، و(5) مراكز صيانة، تعمل على مدار الـ 24 ساعة، وتستخدم نظم ملاحية متطورة، تواكب أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال بهدف تحقيق أقصى متطلبات السلامة والانسيابية في الحركة الجوية.

