"الحقباني" يوقع اتفاقية مع 1REBEL الرياضية

في شراكة مع "نبض اللياقة" للتوسع خليجياً وعربياً

أعلنت شركة 1REBEL أحد أكثر الأسماء شهرةً واحتراماً في صناعة اللياقة البدنية العالمية، اليوم، أنها قد دخلت في أول اتفاقية توسّع دولية، بالشراكة مع شركة "نبض اللياقة"، وهي الشركة التي عُرِف مؤسسوها بكونهم "رواد" اللياقة البدنية في الشرق الأوسط. وستشهد الاتفاقية تطوير علامة 1REBEL في سبع دول وهي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والبحرين، والكويت، والأردن، ومصر.

وستعمل 1REBEL على التوسُّع المدروس عالمياً بداية مع شركة "نبض اللياقة" في الشرق الأوسط، كما تعمل حالياً على عدة مواقع في أستراليا لافتتاحها في عام 2020. وتعتبر هذه الاتفاقية خطوةً منطقيةً لـ1REBEL؛ لكونها تتطلع لنشر التجربة الفريدة والمميزة في هذا المجال إلى أسواق رئيسية إضافية وأهمها السعودية.

فازت 1REBEL بجوائز متعددة للتصميم الداخلي والتجربة المميزة من خلال برامجهم الرياضية، منذ افتتاح موقعهم الأول في لندن في عام 2015، والتي اكتسبت إقبالاً قوياً من الشركاء والرياضيين من جميع أنحاء العالم.

ويجمع الاتفاق بين 1REBEL وشركة "نبض اللياقة"، وهي شركة رياضية تأسست عام 2018 لتنمية صناعة اللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط. وتأسست الشركة من قبل فهد الحقباني وناثان كلاوت، وكلاهما من الخبراء في صناعة اللياقة البدنية، مع مشاركة تأسيس فهد الحقباني في السابق لأندية BodyMasters، ومن ثم تأسيسه لأكبر سلسلة من مراكز الأندية الرياضية في الشرق الأوسط مع أكثر من 150 موقعاً وهي Fitness Time.

من جهته، أكد فهد الحقباني المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة لشركة "نبض اللياقة"، أن الاتفاقية "تجسد حقاً روح الشراكة حيث تجمع بين طرفين هما الأفضل في مجال كل منهما برؤية مشتركة وطموح للإبداع والإنجازات العظيمة"، وقال: "نحن كمجموعة نمتلك أفضل القدرات وسوف يضمن ذلك تقديم أفضل تجربة لياقة بدنية ورياضية في المنطقة".

وقال ناثان كلاوت المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي "اتفاقنا في الرؤية أدى إلى تفاهم فوري بيننا، والاتفاقية التي وقعناها الآن كانت نتيجة لذلك".

فيما قال جيمس بلفور المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة 1REBEL: "عندما تطلعنا إلى دخول سوق السعودية والشرق الأوسط وبعد القيام بالدراسة السوقية أدركنا بسرعة أنه كان هناك شريك واحد فقط أردنا العمل معه".

وأضاف: "إن عائلة الحقباني هي إلى حد بعيد المشغل الأكثر خبرة في مرافق اللياقة البدنية في المنطقة والأفضل سمعة في هذا المجال". وتابع جايلز دين المؤسس المشارك قائلاً: "نشعر بالراحة في التعامل مع فريق يعرف السوق والصناعة بشكل كامل، ونحن نثق بأنهم الشركاء الأقوى والأنسب لنشر علامتنا التجارية".

حول 1REBEL

1 REBEL هو مفهوم الاستوديو الرياضي بتدريب مكثف عالي الجهد، انطلق من لندن ليقدم تجربة لياقة بدنية ممزوجة بالترفيه. تم إطلاق هذا الاستديو الرياضي في عام 2015 من قبل اثنين من الخبراء في الصناعة، جيمس بلفور وجايلز دين. كما تدير الشركة حالياً ست استوديوهات رياضية في لندن مع العديد من الاستوديوهات الأخرى قيد التطوير حالياً في المملكة المتحدة وخارجها. تم إطلاق لقب "ملك الأندية King of GYMs" عليهم من قبل مجلة GQ العالمية، حيث تعد تجربة حصص اللياقة البدنية من بين الأفضل في لندن والعالم. في عام 2019 تم اختيارهم كأحد أفضل الصالات الرياضية في العالم من قبل مجلة Men's Health.

حول نبض اللياقة

تأسست شركة نبض اللياقة في عام 2018 من قبل فهد الحقباني وناثان كلاوت، وتقوم بتطوير وتشغيل عدة علامات تجارية للياقة البدنية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. تتمثل مهمة الشركة في إنشاء تجارب رياضية إيجابية لتوفر للمجتمع منتجاً مميزاً يجمع ما بين الترفيه واللياقة البدنية.