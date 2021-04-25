سفارة المملكة بأستراليا توزع سلالاً غذائية للصائمين والمحتاجين

السفير "السليم": ضمن برنامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين

وزّعت سفارة المملكة لدى أستراليا وجمهورية فيجي وجزر سليمان، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في شهر رمضان المبارك لعام 1442، سلالاً غذائية للصائمين والمحتاجين في كل من: أستراليا، وجمهورية فيجي، وجزر سليمان، وكذلك الجزر المجاورة فانواتو، وجزر كيريباتي، وغينيا الجديدة.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا وجمهورية فيجي وجزر سليمان السفير مساعد بن إبراهيم السليم، أن برنامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين، يأتي امتداداً للمشاريع والبرامج التي وجّه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بتنفيذها في شهر رمضان المبارك في عدد من الدول ومنها أستراليا وجزر المحيط الهادي التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع السفارة، خلال شهر رمضان المبارك، تطبيقاً لما دأبت عليه المملكة واستشعاراً منها بالدور العالمي والريادي الذي يعكس اهتمامها وحرصها على جميع المسلمين في أنحاء العالم.