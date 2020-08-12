"الجبير " يستقبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن

بحث مستجدات الأوضاع والجهود القائمة حيالها

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن غريفيث.

وشهد الاستقبال، بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، إضافة إلى جهود المملكة في دعم عملية السلام في اليمن.

وقد حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر ، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب النجار.

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12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 05:33 PM

بحث مستجدات الأوضاع والجهود القائمة حيالها

"الجبير " يستقبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن غريفيث.

وشهد الاستقبال، بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، إضافة إلى جهود المملكة في دعم عملية السلام في اليمن.

وقد حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر ، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب النجار.

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