قمة السعودية واليابان تحتل واجهة مباريات دور الـ16 من كأس آسيا

بعد أن حققا مجتمعين سبعة ألقاب

من بين ثمانية منتخبات سبق لها التتويج باللقب الآسيوي، تأهلت ستة منتخبات إلى الدور الثاني من بطولة كأس آسيا 2019، المقامة حالياً في الإمارات، وهو ما يضاعف حجم الإثارة في الأدوار الإقصائية لهذه النسخة، التي تختتم فعالياتها 1 فبراير المقبل.

ويجمع المنتخبان السعودي والياباني فيما بينهما سبعة من ألقاب النسخ الـ16 الماضية للبطولة، لكن دور الثمانية في هذه النسخة سيخلو من أحدهما بلا شك، حيث يلتقي الفريقان في واحدة من أبرز مواجهات الدور الثاني، إن لم تكن أقواها على الإطلاق.

كما توجد في الدور الثاني أربعة منتخبات أخرى، سبق لها التتويج باللقب وهي إيران وأستراليا وكوريا الجنوبية والعراق.

ويلتقي المنتخب الإيراني نظيره العماني، فيما يسعى المنتخب الأسترالي لمواصلة رحلة الدفاع عن لقبه على حساب أوزبكستان، ويصطدم المنتخب العراقي بنظيره القطري، فيما يلتقي المنتخب الكوري مع نظيره البحريني.

وفي باقي مواجهات الدور الثاني، يلتقي المنتخب الإماراتي صاحب الأرض منتخب قيرغيزستان، فيما يلتقي المنتخب الصيني بالمنتخب التايلاندي، ويصطدم المنتخب الفيتنامي بنظيره الأردني.

ويتصدر اللقاء بين المنتخبين السعودي واليابان، بعد غد الإثنين في الشارقة، مواجهات الدور الثاني من حيث القوة.

وتوّج الأخضر بلقب البطولة ثلاث مرات سابقة، كان آخرها عندما استضافت الإمارات البطولة أيضا وذلك في 1996، فيما توج المنتخب الياباني بثلاثة من ألقابه الأربعة في البطولة، وذلك في النسخ الخمس الماضية فيما كان اللقب الأول للفريق في 1992.