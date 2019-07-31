"المرور" تردُّ على استفسار حول الايقاف عامَيْن عن تسجيل مخالفة بحق النساء بدون رخصة

نشرت جداول المخالفات التي أُقرَّت مؤخرًا وفق التعديلات والتنظيمات الجديدة

نفت إدارة المرور ما يُشاع عن ايقاف تسجيل مخالفات بحق النساء اللاتي يقدن مركباتهن بدون رخصة قيادة لمدة عامين جاء ذلك في ردها على استفسار إحدى المواطنات عبر صفحتها على "تويتر".

وتفصيلاً، ردت إدارة المرور على السيدة بنشر جداول المخالفات التي أُقرت مؤخرًا وفق التعديلات والتنظيمات الجديدة، التي شملت جميع فئات المخالفات حسب الأرقام، بدءًا من واحد إلى سبعة، وذك على النحو الآتي:

جدول مخالفات رقم 1: غرامة مالية بين 100 – 150 ريالاً.

جدول مخالفات رقم 2: غرامة مالية بين 150 – 300 ريال.

جدول مخالفات رقم 3: غرامة مالية بين 300 – 500 ريال.

جدول مخالفات رقم 4: غرامة مالية بين 500 – 900 ريال.

جدول مخالفات رقم 5: غرامة مالية بين 1000 – 2000 ريال.

جدول مخالفات رقم 6: غرامة مالية بين 3000 – 6000 ريال.

جدول مخالفات رقم 7: غرامة مالية بين 5000 – 10000 ريال.

وتبلغ الغرامة المالية لمخالفة القيادة بدون حَمْل رخصة بين 150 ريالاً و300 ريال كحد أعلى.

وكان مجلس الوزراء قد حدد في وقت سابق مكان توقيف النساء المرتكبات مخالفات مرورية موجبة للإيقاف نظامًا، وذلك بأن يكون في مؤسسة رعاية الفتيات إلى حين استكمال تجهيز المقار المناسبة لإيقافهن.

يُشار إلى أن مؤسسة رعاية الفتيات هي مؤسسة اجتماعية تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتقدم خدمات الإيواء والرعاية والتوجيه الاجتماعي.