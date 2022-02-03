شاهد.. "ربيع أشيقر" يبهر الزوار بفعاليات منوّعة تستمر طيلة أيام الإجازة

تتضمن مسرح الطفل وتسوّقًا وميدانًا ترفيهيًّا وألعابًا شعبية

تصوير محمد الطويل: في مشهد احتفالي بهيج وحضور كثيف مميز، تجلى مهرجان ربيع أشيقر في أبهى صوره مبهرًا زواره من كافة فئات المجتمع، الذين توافدوا عليه من مدينة الرياض ومحافظات الوشم وسدير، ومحافظات شمال منطقة الرياض .

وزار محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي؛ مهرجان ربيع أشيقر، بحضور رئيس مركز أشيقر عبدالله بن خالد الضويان، ورئيس بلدية أشيقر عبدالرحمن الصالح، ومدير المهرجان خالد المنصور، والوجيه عمر بن سليمان العبد اللطيف، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان، وعدد من المسؤولين و أهالي أشيقر .

وتجوّل "البواردي" في أركان المهرجان والتقى أهالي أشيقر وزوّار المهرجان، وبدأ جولته بمشاهدة المسابقات والدورات الرياضية التي تقيمها هيئة الرياضة في مدخل قرية أشيقر التراثية التي شهدت إقبالاً وتنافساً من كل فئات المجتمع، ثم تجوّل في أركان التسويق التي أُعدت للأسر المنتجة، والتقى خلالها الأسر المنتجة المشاركة في المهرجان، ثم توجّه إلى خيمة الضيافة، وشاهد أهم العروض التراثية والأهازيج الشعبية، واطلع على ميدان الطفل المتنوع الرياضي التعليمي الترفيهي، كما تجوّل في أجنحة للدوائر الحكومية.

وفي ختام الزيارة شكر "البواردي" أهالي أشيقر على جهودهم ودعمهم لفعاليات المهرجان؛ ما جعل مدينتهم جاذبة للزوّار والسياح، حتى أصبحت معلماً مهماً بالمحافظة.

ويمتاز المهرجان بتنوّع الفعاليات التي تخدم جميع شرائح المجتمع، وتأتي أبرز الفعاليات المقدمة: فعالية ميدان الشباب الترفيهي، وعربات القهوة والوجبات السريعة، والأسر المنتجة، ومسرح الطفل، والحرفيون، وميدان الطفل الترفيهي، والفلكلور والألعاب الشعبية، والضيافة المجانية لضيوف المهرجان، إضافة إلى عدد من المسابقات التي يعلن عنها خلال المهرجان.. كما يوجد هناك سحوبات يومية لزوّار المهرجان عبارة عن جوّالات وشاشات وهدايا متنوعة.

وتسعى اللجنة المنظمة هذا العام في الظهور المميز بأبرز الفعاليات والبرامج التي تُقدم للمجتمع من خلال إسناد إدارة المهرجان لشباب وفتيات مدينة أشيقر، وإشراك جميع الجهات في المهرجان؛ حيث كان هناك إقبال شديد للمشاركة من الأسر المنتجة، كما أن تنوع الفعاليات يساعد على جذب الجميع للمهرجان سواء من محافظات الوشم أو المحافظات والمناطق الأخرى.

ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة للجميع لحضور المهرجان والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة خلال فترة المهرجان التي تستمر طيلة أيام الإجازة؛ حيث تختتم فعاليات المهرجان يوم السبت، ويفتتح المهرجان فعالياته كل يوم خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة العاشرة مساءً

ويأتي مهرجان هذا العام بتنظيم ومشاركة من عديدٍ من الدوائر الحكومية والأهلية، ومنها: مركز أشيقر وبلدية أشيقر ومخفر شرطة أشيقر والدفاع المدني بأشيقر والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية (ركن رياضي ترفيهي) ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأشيقر وجمعية أشيقر الخيرية.