الصين تعلن تسجيل حالة وفاة واحدة و46 إصابة جديدة بكورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجّلت الصين حالة وفاة واحدة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3342.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية، أن من بين الإصابات الأحدث، هناك 36 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكّدة في البلاد، إلى 82 ألفاً و295 حالة.