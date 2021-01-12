"الأرصاد" تنبّه لأمطار ورياح على جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.أمطار رعدية جازان
تشمل عدة محافظات حتى الـ 7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.