"الأرصاد" تنبّه لأمطار ورياح على جازان

تشمل عدة محافظات حتى الـ 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

أمطار رعدية جازان

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12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442 01:10 PM

تشمل عدة محافظات حتى الـ 7 مساءً

"الأرصاد" تنبّه لأمطار ورياح على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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