"الأرصاد" تنبّه لأمطار ورياح على جازان

تشمل عدة محافظات حتى الـ 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.