هكذا حوّل البَرَد طريق "حائل - الجوف" إلى لوحة فنية

"خامة بيضاء" والأجواء استوقفت العابرين لالتقاط الصور

التقطت عدسة المصوّر "فايز العامر"؛ صورة جوية بانورامية من طريق حائل - الجوف السريع بعد هطول أمطار غزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البَرَد على شمال مدينة حائل، مساء أمس الثلاثاء.

وحوّلت البردية، الطريق السريع إلى خامة بيضاء بسبب كمية البَرَد التي تساقطت، واستوقفت عابري الطريق لالتقاط الصور والاستمتاع بالأجواء الماتعة.

حائل أمطار غزيرة

13

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 12:18 PM

"خامة بيضاء" والأجواء استوقفت العابرين لالتقاط الصور

هكذا حوّل البَرَد طريق "حائل - الجوف" إلى لوحة فنية

منصور الشلاقي

الرياض

0 12,195

التقطت عدسة المصوّر "فايز العامر"؛ صورة جوية بانورامية من طريق حائل - الجوف السريع بعد هطول أمطار غزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البَرَد على شمال مدينة حائل، مساء أمس الثلاثاء.

وحوّلت البردية، الطريق السريع إلى خامة بيضاء بسبب كمية البَرَد التي تساقطت، واستوقفت عابري الطريق لالتقاط الصور والاستمتاع بالأجواء الماتعة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حائل أمطار غزيرة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020