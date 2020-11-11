هكذا حوّل البَرَد طريق "حائل - الجوف" إلى لوحة فنية

"خامة بيضاء" والأجواء استوقفت العابرين لالتقاط الصور

التقطت عدسة المصوّر "فايز العامر"؛ صورة جوية بانورامية من طريق حائل - الجوف السريع بعد هطول أمطار غزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البَرَد على شمال مدينة حائل، مساء أمس الثلاثاء.

وحوّلت البردية، الطريق السريع إلى خامة بيضاء بسبب كمية البَرَد التي تساقطت، واستوقفت عابري الطريق لالتقاط الصور والاستمتاع بالأجواء الماتعة.