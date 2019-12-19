"الحارثي" مسنّ ثمانيني مختفٍ من 3 أيام والبحث يتواصل عنه بالطائف

يعاني من أمراض الضغط والسكر ولديه حالة نفسية حادة

تواصل الجهات الأمنية المعنية بالطائف، وفرق البحث والإنقاذ؛ مجريات البحث عن المفقود "مناحي بن عايض دشين الشواحطي الحارثي"، والبالغ من العمر 83 عامًا.



واختفى الحارثي بعد خروجه من المنزل قبل ثلاثة أيام، فيما يُشارك الكثير من ذويه وأقاربه في مهام البحث والذي تعدّى المحافظة بحثًا عنه.



ويعاني المفقود من أمراض الضغط والسكر، كما أن لديه حالة نفسية حادة، كما أنهُ يُعرف بإعاقة بسيطة من تاريخ ولادته؛ وهي عرج بسيط في إحدى قدمَيه وفقًا لما ذكره أحد أشقائه، مشيرًا إلى أنه لم يسبق له الاختفاء أو الخروج المُشابه من المنزل، وأنهُ لحظة اختفائه وخروجه من المنزل كان يرتدي ثوبًا لونه رصاصي، وشماغًا أحمر، تاركًا خلفه علاجه وجواله وكافة وثائقه الرسمية.



وناشد ذوو المفقود "الحارثي"، المتابعين، التعاون معهم في متابعة مفقودهم، وفي حالة رؤيته التواصل معهم على رقم جوال 0540810004.