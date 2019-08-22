"الزهايمر" تستعد لإطلاق حملتها التوعوية تحت شعار "عساه حس ما ينطفي"

بالتزامن مع الشهر العالمي وإيمانًا من الجمعية بأهمية المواكبة الدولية

تستعد الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر لإطلاق حملتها التوعوية التثقيفية بمرض الزهايمر التابعة لمسار (واعٍ وراعٍ) من مسارات التحول والتمكين، وذلك تحت شعار (عساه حس ما ينطفي)، بالتزامن مع الشهر العالمي للزهايمر الذي تحتفل به جميع الدول الأعضاء في منظمة الزهايمر العالمية لتوعية وتثقيف المجتمع بمرض الزهايمر وأعراضه، والوصول لمقدمي الرعاية إيمانًا من الجمعية بأهمية المواكبة العالمية في هذا الشأن.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي العام بمرض الزهايمر عبر تثقيف شرائح المجتمع المختلفة بأعراض المرض ومراحله، وسبل الوقاية؛ وذلك لتقليل فرص الإصابة به.

كما تم اتخاذ الترتيبات كافة الكفيلة بإنجاح هذه الحملة بمناطق السعودية كافة، إضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية لاتخاذ التوصيات، وتحديد خطة البرامج لهذه الحملة. كما تم تحديد نوعية التضامن مع الحملة من خلال الرسائل الخاصة والتفاعل المجتمعي؛ وذلك لتسليط الضوء على هذه القضية، إضافة إلى برامج رحلات الخير للمرضى، والبرنامج التدريبي التأهيلي للتهيئة النفسية للمريض وأسرته، وبرنامج رد الجميل.

وتشمل حملة الجمعية هذا العام محاور عدة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك إيمانًا بأهمية الدور الذي يقوم به الإعلام لخدمة قضايا المجتمع، والتوعية بأهمية معرفة الإيجابيات والسلبيات في التعامل مع مرض ومريض الزهايمر.

كما تشمل الحملة أيضًا إعلانات الطرق، وتوزيع المطبوعات التوعوية، مع استهداف أماكن الوجود الجماهيري الكثيف، مثل أﻣﺎﻧﺎت المناطق والهيئات والوزارات والجاﻣﻌﺎت والمدارس والمستشفيات والمراﻛز الصحية والفنادق واﻷﺑراج والمراكز التجارية الكبيرة، وغيرها من أماكن وجود الجمهور المستهدف بالحملة. كما سيكون هناك مشاركات للجمعية في المناسبات العامة، وكذلك في كل الأحداث التي يحتشد فيها الجمهور.

يُذكر أن الشهر العالمي للزهايمر حدث دولي، يُقام في شهر سبتمبر من كل عام بهدف توعية المجتمعات، وليكون فرصة سانحة للمختصين والمهتمين والممارسين الصحيين لمتابعة الحدث، والتعرف على آخر المستجدات والطرق الحديثة للتعامل مع مرض الزهايمر والمصابين به.

وأوضحت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر أنه لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل على هاتف 0112143838/ 0114100112، وعلى الموقع الإلكتروني www.alz.org.sa ، وحسابات التواصل الاجتماعي [تويتر- انسقرام- فيس بوك –سناب شات @Saudialzheimer].