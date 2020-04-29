سجون الحدود الشمالية تُطلق سراح 60 نزيلاً من الدفعة الثانية

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين

أطلقت إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية سراح 60 نزيلاً من الدفعة الثانية في مختلف سجون محافظات المنطقة، وذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك بمتابعة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وشمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو، ليصبح العدد الإجمالي لعدد النزلاء المفرج عنهم في المنطقة 135 نزيلاً.

ودعا سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان جميع السجناء ممن أطلق سراحهم للاستفادة من هذا العفو ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.

الحدود الشمالية إدارة سجون الحدود الشمالية شهر رمضان

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29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 10:57 PM

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين

سجون الحدود الشمالية تُطلق سراح 60 نزيلاً من الدفعة الثانية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

عرعر

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أطلقت إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية سراح 60 نزيلاً من الدفعة الثانية في مختلف سجون محافظات المنطقة، وذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك بمتابعة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وشمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو، ليصبح العدد الإجمالي لعدد النزلاء المفرج عنهم في المنطقة 135 نزيلاً.

ودعا سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان جميع السجناء ممن أطلق سراحهم للاستفادة من هذا العفو ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.

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