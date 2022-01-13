خبراء: 3 أشخاص ممنوعون من أكل الشوكولاتة

رغم أن الشوكولاتة واحدة من أكثر الأطعمة المحبوبة والشعبية، يحذر خبراء روس فئات من الأشخاص أنه يجب عليهم أن يمتنعوا عن تناول الشوكولاتة.

وحسب تقرير على وكالة "سبوتنيك" الروسية، ففي بعض الأمراض من الأفضل استبعاد الشوكولاتة من النظام الغذائي، وهذه الأمراض هي:

السكري والسمنة

أولاً وقبل كل شيء، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري والسمنة الامتناع عن أكل الشوكولاتة؛ بسبب محتوى السكر في الحلوى.

النقرس

بسبب وفرة مواد البيورين في تركيبة الشوكولاتة، فمن الأفضل استبعادها من النظام الغذائي لمن تم تشخيص إصابتهم بالنقرس.

أمراض الجهاز الهضمي والتحصي الصفراوي

من الضروري أيضًا الحد من استهلاك الحلويات أثناء تفاقم أمراض الجهاز الهضمي والتحصي الصفراوي. سبب هذه التوصية هو الكافيين الموجود في الشوكولاتة، والذي يحفز إنتاج العصارة المعدية ويوسع القنوات الصفراوية.