التجارة تضبط مستودعًا تديره عمالة مخالفة لتعبئة المعقمات المغشوشة

بتستر من مواطن.. وتم استدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية

تمكنت وزارة التجارة من ضبط مستودع تديره عمالة مخالفة، بتستر من مواطن سعودي، تتم فيه تعبئة المعقمات المغشوشة، وتخزين حليب الأطفال بطريقة مخالفة.

وأوضحت الوزارة أن عملية ضبط المستودع المخالف جاءت بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الأمنية وهيئة الغذاء والدواء، مشيرة إلى أنه تم استدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

فيروس كورونا الجديد وزارة التجارة

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28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 03:34 PM

بتستر من مواطن.. وتم استدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية

التجارة تضبط مستودعًا تديره عمالة مخالفة لتعبئة المعقمات المغشوشة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تمكنت وزارة التجارة من ضبط مستودع تديره عمالة مخالفة، بتستر من مواطن سعودي، تتم فيه تعبئة المعقمات المغشوشة، وتخزين حليب الأطفال بطريقة مخالفة.

وأوضحت الوزارة أن عملية ضبط المستودع المخالف جاءت بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الأمنية وهيئة الغذاء والدواء، مشيرة إلى أنه تم استدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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فيروس كورونا الجديد وزارة التجارة

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