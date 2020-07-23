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"العمار": لا نريد حدوث انتكاسات في أعداد مصابي ‫فيروس كورونا‬

متحدث ‫الصحة‬ يوجه رسالة مهمة مع قرب حلول ‫عيد الأضحى‬.. تعرف عليها

وجه متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، رسالة مهمة للجميع مع قرب حلول ‫عيد الأضحى؛ شدد من خلالها ‬ على أهمية التقيد والالتزام بالإجراءات الوقائية في المناسبات واللقاءات. خلال هذه الأيام، محذرًا من أنه لا “نريد أن يكون هذا التواصل سببًا في تعاسة المناسبة.



ودعا الدكتور العبد العالي لأن تكون لقاءاتنا في العيد آمنة وصحية وبعيدة عن مخاطر العدوى بالمرض لا قدر الله؛ لنكون جميعًا في فرح وسعادة وأمان.



وقال العبدالعالي في المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) اليوم الخميس: “البعض قد يكون لديه أعراض وبداية أعراض المرض أو مخالطة أو فحص مؤكد بالفيروس فيشعر بالحرج أو تردد في البدء بإجراءات العزل الصحي، وبدلًا من ذلك يذهب للمجاملة والمشاركة في هذه المناسبات؛ وبالتالي تعريض الآخرين للخطر وتعريض النفس للندم؛ وهذا أمر يجب أن نحذر منه جميعًا“.



وأضاف: “واجبنا فعلًا أن جميعًا أن نبدأ بالعزل وقاية لأنفسنا وللآخرين، وبإمكاننا التواصل المرئي معهم والمحبة بعيدًا عن المخالطة والتجمعات“.



من جهته حذر مدير الصحة العامة في مجلس التعاون الخليجي الدكتور أحمد العمار، في حديث لـ"الإخبارية"؛ من حدوث انتكاسة في الفيروس بعد التحكم والتحسن بانخفاض أعداد الإصابات والحالات، مشيرًا إلى أن الفيروس ما زال موجودًا ولم ينتهِ بعد، مطالبًا بالتزام طرق الوقاية والتقيد بالتعليمات الصحية، لافتًا إلى أن الموجة الآن للمرض في نزول وانخفاض لكنه لم يستبعد أي ارتفاع مرة أخرى في أعداد الحالات.



وشددت وزارة الصحة على الالتزام والتقيد بالاحترازات الوقائية خلال الأيام القادمة، والتي ستشهد العديد من المناسبات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال الحرص على غسل اليدين وتغطية الأنف والفم، وترك مسافات أمنة، والتقيد بالعدد المحدد للحضور، والامتناع عن المصافحة، والتهوية الجيدة للمكان، وعدم مشاركة الأدوات الخاصة، وعدم الحضور عند وجود الأعراض.