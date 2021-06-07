"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة

تشمل عدداً من المحافظات حتى 9 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: القرى والمندق وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.

المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية

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07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 01:31 PM

تشمل عدداً من المحافظات حتى 9 مساءً

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: القرى والمندق وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.

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