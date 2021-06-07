"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة

تشمل عدداً من المحافظات حتى 9 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: القرى والمندق وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.