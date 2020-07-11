إيران.. 2397 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 255117

سجّلت 188 وفاة ليصبح ضحايا الفيروس 12635 شخصاً

ارتفعت أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيران بواقع 2397 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنةً مع 2262 أمس الجمعة، و188 حالة وفاة مقارنةً مع 142 حالة، بحسب وزارة الصحة الإيرانية.

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم السبت: "تم تسجيل 2397 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 255117 مصاباً، منهم 3338 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 188 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12635".

ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، لفتت الوزارة إلى ارتفاع في عدد المتعافين إلى 217666، كما تم إجراء 1947114 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

وأضافت الوزارة أن 5 أقاليم في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: خوزستان، أذربيجان الشرقية، هرمزغان، خراسان، خراسان الشمالية، كما أن 10 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: طهران، أصفهان، لرستان، البرز، زنجان، مازندران، كهكيلوية وبويرأحمد، خراسان الجنوبية، غلستان، إيلام.

وشهدت إيران خلال الأسبوع الماضي أكبر حصيلة يومية للوفيات جراء فيروس كورونا منذ تفشيه في البلاد بلغت 221 شخصاً يوم الخميس الماضي وحده.