





0

قال: ننفّذ أكثر من 80 مشروعاً ستسهم في جعل الرياض ضمن أفضل 10 اقتصادات بالعالم

رئيس الهيئة الملكية للرياض: برنامج "جذب المقار الإقليمية" سيضيف 67 مليار ريال للاقتصاد

268

أكّد رئيس الهيئة الملكية للرياض فهد الرشيد؛ أن برنامج "جذب المقار الإقليمية" سيضيف 67 مليار ريال للاقتصاد، وسيوفر 30 ألف وظيفة بحلول 2030.

وأضاف خلال مشاركته في ملتقى مبادرة الاستثمار: ننفّذ أكثر من 80 مشروعاً ستسهم في جعل الرياض ضمن أفضل 10 اقتصادات مدن في العالم.

وتابع: كل وظيفة تستحدث بالمقر الإقليمي ستنتج وظيفتين على الأقل في الاقتصاد.