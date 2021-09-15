في "ديربي" المجمعة المنتظر .. الفيحاء عينه على الصدارة .. والطائي يسعى لتذوق طعم الفرح الأول

في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تدور عجلة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، مساء غدٍ الخميس ، من جديد ، بمواجهات مثيرة ، عنوانها لا لتفريط النقاط ، والتقدم نحو المراكز الأمامية في سلم الترتيب.

الباطن - الطائي

يحل ضيف الدوري الجديد (الطائي) ضيفًا ثقيلاً على نظيره الباطن ، وذلك على أرض ملعب نادي الباطن بحفر الباطن .

الطائي مازال يبحث عن هويته وعن تذوق طعم الفرح الأول، حيث لم يتذوق طعم الفرح حتى الآن ، ويتذيل قائمة سلم الترتيب من دون نقاط.

في المقابل يأمل الباطن الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وأخذ نصيبه من ضيفه ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، ليزاحم الكبار في المقدمة.

الفيصلي - الفيحاء

قمة الخميس تجمع الفيصلي والفيحاء ، في "ديربي المجمعة" المثير ، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

اللقاء يشكل منعطفًا مهمًا بالنسبة للفيحاء ، في حال تحقيقه النقاط الثلاث فإنه سيقفز للصدارة مجددًا بـ 10 نقاط.

من جانب آخر يأمل الفيصلي مصالحة جماهيره من خلال هذا اللقاء والعودة لسكة الانتصارات ، حتى وإن كان عبر بوابة غريمه التقليدي الفيحاء ، والهروب من المراكز المتأخرة في سلم الترتيب.