مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10231.06 نقطة

بتداولات بلغت 8 مليارات ريال لأكثر من 309 ملايين سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 88.58 نقطة ليقفل عند مستوى 10231.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 309 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 332 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 121 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 70 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخزف السعودي، والجزيرة، وأيان، وسويكورب وابل، والدوائية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات حلواني إخواني، والشرقية للتنمية، وبحر العرب، وام آي اس، وأنابيب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 4.31%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة، و عسير، و نادك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات نادك، والراجحي، ودار الأركان، والإنماء، وعسير، ومتطورة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو " اليوم مرتفعاً 684.18 نقطة ليقفل عند مستوى 24748.20 نقطة، وبتداولات بلغت ثمانية ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 136 ألف سهم تقاسمتها 611 صفقة.