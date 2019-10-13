بالفيديو.. بالأهازيج والورود فلسطين تستقبل الأخضر

قبل مواجهة المنتخب السعودي في "رام الله".. الثلاثاء

استقبل الفلسطينيون المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأحد بالورود و(الكوفيه - الشال الفلسطيني) الذي حل ضيفًا (لأول مرة) عليهم، وسط فرحة وبهجة بزيارة الأخضر السعودي لدولة فلسطين.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الفلسطيني الثلاثاء المقبل ، وذلك على أرض ملعب فيصل الحسيني بالرام شمالي القدس المحتلة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023 (المجموعة الرابعة) التي يتصدرها الأخضر.