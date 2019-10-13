بالفيديو..  بالأهازيج والورود فلسطين تستقبل الأخضر

استقبل الفلسطينيون المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأحد بالورود و(الكوفيه - الشال الفلسطيني) الذي حل ضيفًا (لأول مرة) عليهم، وسط فرحة وبهجة بزيارة الأخضر السعودي لدولة فلسطين.
ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الفلسطيني الثلاثاء المقبل ، وذلك على أرض ملعب فيصل الحسيني بالرام شمالي القدس المحتلة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023 (المجموعة الرابعة) التي يتصدرها الأخضر.
المنتخب السعودي فلسطين
قبل مواجهة المنتخب السعودي في "رام الله".. الثلاثاء
استقبل الفلسطينيون المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأحد بالورود و(الكوفيه - الشال الفلسطيني) الذي حل ضيفًا (لأول مرة) عليهم، وسط فرحة وبهجة بزيارة الأخضر السعودي لدولة فلسطين.
ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الفلسطيني الثلاثاء المقبل ، وذلك على أرض ملعب فيصل الحسيني بالرام شمالي القدس المحتلة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023 (المجموعة الرابعة) التي يتصدرها الأخضر.