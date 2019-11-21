السعودية ترحِّب بالقرار الأمريكي بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات

مصدر بالخارجية: القرار ينسجم مع موقف المملكة الداعي للتصدي لتجاوزات طهران

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية وارتياحها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات، بدءًا من 15 ديسمبر 2019.

وتفصيلاً، أكد المصدر أن السعودية تدعم الخطوة الأمريكية لما لها من أهمية في التصدي لتجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، كما أنها تترجم مشروعية قلق السعودية من أنشطة إيران النووية، بما ينسجم مع موقفها الداعي لضرورة ضمان العودة الفورية للعقوبات في حال انتهاك إيران الاتفاق النووي.

ونوه المصدر بالقرار الأمريكي مشددًا على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا مماثلاً تجاه تجاوزات إيران؛ لما تشكله من تقويض للأمن والسلم الدوليَّيْن.