انتزعها من كتفه وعلقها على قرونه.. حيوان يسرق بندقية صياد ويهرب للغابة

الشرطة التشيكية تواصل بحثها عن البندقية.. "غير محشوة لحسن الحظ"

تبحث الشرطة التشيكية عن بندقية "غير محشوة لحسن الحظ"، انتزعها "أيل" من صياد الأسبوع الماضي، قرب مدينة هورني بلانا جنوب غربي البلاد.

وكان الحيوان قد انتزع البندقية من كتف الصياد وهرب بها في الغابة، خلال رحلة صيد.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضحت الشرطة المحلية عبر موقعها الإلكتروني، أن "الأيل فوجئ بكلب، فاندفع نحو الصياد ثم تجاوزه ومزق الكم الأيسر من سترته".

وأضافت الشرطة: "انزلقت البندقية المعلقة على كتف الصياد -غير المحشوة لحسن الحظ-، على قرون الأيل واختفت مع الحيوان".

وفي وقت لاحق، رأى صياد آخر الأيل مع البندقية معلقة على قرونه، على بُعد نحو كيلو متر من المكان الذي شهد الواقعة الغريبة.

ولم تؤتِ عمليات البحث التي يجريها الصيادون في الغابة ثمارها بعد.