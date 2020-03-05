وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بتوفير معقمات اليدين بالجوامع والمساجد

أكد على متعهدي الصيانة والنظافة ضرورة التعقيم الدوري للسجاد

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، جميع فروع الوزارة بمناطق المملكة، بالتأكيد على متعهدي الصيانة والنظافة للمساجد والجوامع بمختلف المناطق بتوفير معقمات اليدين للجوامع، والتعقيم الدوري للسجاد.

ويأتي توجيهه انطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في هذه البلاد المباركة، تجاه فيروس “كورونا”.